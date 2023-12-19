Van'da kardan kapanan 134 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:24
Van'da kardan kapanan 134 yerleşim yerinin yolu açıldı
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Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışmalarda 600 personel görev alırken 370 iş makinesi kullanıldı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken kapanan yollardan 134'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer yolları da açmak için çalışmalar sürüyor.


Van kar yağışı Kar yerleşim yeri

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