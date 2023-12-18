Bayern Münih'ten Thomas Müller kararı!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Alman oyuncu Thomas Müller ile yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Thomas Müller, Alman deviyle yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Almanya merkezli Bild'de yer alan habere göre Thomas Müller, kendisini 2025 yılına kadar Bayern Münih'e bağlayacak sözlemeyi kabul etti.
16. SEZONUNU YAŞAYACAK
2009 yılında Bayern Münih'in as takımına yükselen Thomas Müller, Alman deviyle tam 16 sezon geçirmiş olacak.
Bayern Münih ile 14 sezonda 684 resmi maça çıkan Thomas Müller bu karşılaşmalarda 237 gol ve 261 asistlik skor katkısı sağladı.
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