Tahliye kararı alınmıştı: İstanbul Park Pisti'nde Vural Ak engeli!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 23:23

Güncelleme: 18.12.2023 - 23:23

İstanbul Park Pisti'nde tahliye konusu bir türlü çözüm bulmuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2003 tarihinde büyük hissedarları arasında TOBB ve İstanbul Ticaret Odası olan Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) ile sözleşmesi 20 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı. Formula 1, Türkiye’de yarış düzenlemekten vazgeçince, İstanbul Park'ın işletmecisi FİYAŞ da, pisti 10 yıllığına kiraya çıkarmıştı. İstanbul Park Pisti’nin işletme hakkı da Vural Ak yönetimindeki ‘Intercity’ adlı şirket tarafından satın alınmıştı.

İstanbul Park’ın işletme süresi 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de tahliye sürecini 24 Temmuz 2023 tarihinde başlattı. FİYAŞ’tan taşınmazı tahliye ederek boş bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi istendi. FİYAŞ ise 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla taşınmazı tahliye sürecine kadar olan kullanım bedelini ödeyerek boş bir şekilde teslim edeceğini bildirmişti. İstanbul Park'ın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından da pist için 2024 yılında yeni bir ihale düzenlenmesine karar verilmişti.

MADDİ ZARARA UĞRATTI

Ne var ki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Tuzla Kaymakamlığı’na yazdığı yazıda işgalci olduğu resmi yazı ile belgelenen Intercity, ihtar süresinin bitmesine karşın pisti boşaltmayarak devleti maddi zarara uğrattı.

Devlet ihale kanunu 75. Maddesine göre, Tuzla Kaymakamlığı gün sonuna kadar söz konusu pisti kolluk kuvvetlere ile boşaltıp Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim etmek zorunda.