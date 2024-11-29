Van'da kardan kapanan 158 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Van'da kar yağışı sonrası kapanan 158 mahalle ve mezra yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'da kardan kapanan 158 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:50

Van'da 3 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 60 mahalle ve 98 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan mahalle ve mezra yollarının tümü ulaşıma açıldı.


Etiketler: #Van #kar yağışı #yerleşim yeri

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