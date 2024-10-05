Van'da kayıp Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 8. gününde: 'Termal kameralar' devrede
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 8. gününe girdi. Çalışmalarda, termal kameralar devreye sokuldu.
Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.
27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu.
ROJİN'E AİT İZ ARANIYOR
Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde ekip yer alıyor.
Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yaptı. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.
TERMAL KAMERALAR DEVREYE SOKULDU
Çalışmalara katılan gönüllü ekipler, havadan arama kurtarma operasyonlarında büyük bir avantaj sağlayan termal kameralı dron ile çalışmalara destek oluyor.
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