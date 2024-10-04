Kayıp Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. günde
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 7’nci gününde devam ediyor.
Van'da kaldığı yurda dönmeyip, Van Gölü Sahili'nde cep telefonu bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.
Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı.
Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi.
Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.
ÇALIŞMALAR 7. GÜNDE DE SÜRÜYOR
Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7’nci günde de arama çalışmalarını sürdürdü.
Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.
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