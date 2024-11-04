Van'da 'kayyum' protestosuna polis müdahalesi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:41

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:55

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atamasından günler sonra bugün sabah saatlerinde DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı.

DEM Parti'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, DEM Parti'li Batman Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, DEM Parti'li Halfeti Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması, Van'da protesto edildi.

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine oturma eylemine geçildi. Ruşen Takva'nın aktartığı görüntülere göre; polis, eylemcilere müdahale etti. 2 kişinin olayda gözaltına alındığı bildirildi.

''BÖYLE OLMASI GEREKMİYOR''

Eylemde biber gazı nedeniyle zor anlar yaşayan yurttaşlar görüldü. Bir kişinin kafasına gelen plastik mermi sonucu yaralandığı görüntülere yansıdı. Yaralanan yurttaş ''Tek suçum yoldan geçiyor olmak. kafama plastik mermiyle sıktılar. Böyle olması gerekmiyor. Şiddetin hiçbir şeye çözümü yok. İnsanlar burda terör propagandası da yapmıyor'' ifadeleriyle tepki gösterdi.