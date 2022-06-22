Van'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza

22 Haziran 2022 Çarşamba, 07:23

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.S, Y.S, F.S, C.S'nin izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarını tespit etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 4 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 438 bin 372 lira ceza uyguladı.

Ele geçirilen 1052 adet 5 kilogram salep bitkisi soğanı İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.