Van'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 18:34

Güncelleme: 03.10.2023 - 19:40

Kentte kısa sürede etkisini artıran sağanağa yakalanarak zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Valilik ise sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.