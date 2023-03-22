Van’da ‘silah imalatı ve ticareti’ yapanlara operasyon: 2 tutuklama

Van’da ‘Silah imalatı ve ticareti’ suçu çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:22
Van’da ‘silah imalatı ve ticareti’ yapanlara operasyon: 2 tutuklama
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Silah imalatı ve ticareti’ suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “9 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılan projeli çalışmalar neticesinde, 6 Şubat 2023 günü 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 21 Mart 2023 tarihinde dosya çerçevesinde şüpheli 1 şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 80 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet MKE 80 ibareli fişek, 3 adet av tüfeği ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiş olup şahıs müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ suçu çerçevesinde toplam 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.


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