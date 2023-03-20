Mardin’de araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 22:03
Mardin’de araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, 17.50 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari aracın yanında duran araçtan inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, kurşunların isabet ettiği hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan’ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


mardin silah silahlı saldırı

İlgili Haberler

Mardin'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Mardin'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu
Son Dakika: Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum... Can kaybı 16'ya yükseldi, Mardin ve Diyarbakır'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika: Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum... Can kaybı 16'ya yükseldi, Mardin ve Diyarbakır'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunan Haberler