Mardin’de araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
Olay, 17.50 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari aracın yanında duran araçtan inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, kurşunların isabet ettiği hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan’ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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