Van’da taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:31

Güncelleme: 03.09.2024 - 13:33

Alınan bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Birbirilerine taş ve sopalarla saldıran gruptaki 3 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sokakta yaşanan kavga ise cep telefonuyla anbean kaydedildi.