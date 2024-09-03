Van’da taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Van’ın Tuşba ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
Birbirilerine taş ve sopalarla saldıran gruptaki 3 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sokakta yaşanan kavga ise cep telefonuyla anbean kaydedildi.
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