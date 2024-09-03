Van’da taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:31
Van’da taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı
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Alınan bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Birbirilerine taş ve sopalarla saldıran gruptaki 3 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sokakta yaşanan kavga ise cep telefonuyla anbean kaydedildi.


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