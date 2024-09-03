Isparta’da kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:21

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:22

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde, dün saat 19.50 sıralarında Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş’ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş’da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki kardeşin eski bir husumet nedeniyle kavga ettikleri iddia edilirken Ayhan Öztaş’ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.