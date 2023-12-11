Van’da 'terör' operasyonu!

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:39
Van’da 'terör' operasyonu!
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.


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