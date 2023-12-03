Bakan 'mağdur' dedi, Destici 'Cumartesi Anneleri'ni hedef aldı: '25 yılı aşkın süre terör propagandası yapıldı'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:27

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:30

Cumhur İttifakı'nın küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Hakları Buluşması’nda konuştu.

Ankara'da bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Destici, Cumartesi Anneleri’ni hedef aldı. Destici, şunları söyledi:

"Ülkemizde, 'kadın hakları savunucusu' kimlikleriyle, gündemi çok uzun yıllar domine eden topluluklar, kendi belirledikleri çerçevenin dışındaki hiç kimseye, insan haklarını, kadın haklarını veya herhangi bir hakkı layık görmediler. Türkiye'de 25 yıl aşkın süre 'cumartesi anneleri' başlığı altında, terör örgütlerinin propagandası yapıldı. Sayısız örnekle ve belgeleriyle gerçekler ispat edilmesine rağmen, on binlerce cinayete imza atan ve halen terör örgütü bünyesinde bulunan kişilerin aileleri 'failli meçhul' kurbanları olarak istismar edilip gündemde tutuldu. Aynı kişileri, bir dönem Türkiye aleyhindeki lobilerin oyuncağı haline gelmiş olan medyada, bir yandan milletimize sözde laiklik dersi verirken, diğer yandan masum sivilleri, öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı, köylülerimizi hedef alan terör örgütlerini, terör uzantılarını savunurken gördük. Ama hiçbiri Diyarbakır annelerinin adlarını ağızlarına almadılar. Eli öpülesi şehit anneleri de onlar için haklarının savunulmasına değmiyordu. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel şehit annelerinin değil, terör savunucusu sözde bir sanatçının elini öpüyor, bunu da büyük pişkinlikle savunmaya devam ediyor. Ona buradan bir kez daha söylüyoruz. Öpülecek bir el arıyorsan, şehit annelerinin ellerini öp."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya HEDEP Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın Cumartesi Anneleri'yle ilgili sorusuna "Yaşadıkları mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" demişti.