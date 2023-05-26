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Van'da 'torbacı' operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:16
Van'da 'torbacı' operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 19-25 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 6,06 gram sentetik uyuşturucu, 4,35 gram esrar, 18,89 gram eroin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.


Van Operasyon gözaltı

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