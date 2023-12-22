Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 15 ile 21 Aralık tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 224,62 gram sentetik kannabinoid, 0,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, ve 4 adet kenevir maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- 'Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu'
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim