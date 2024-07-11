Van'da yol kenarında ceset bulundu: Kimliği belli oldu!

Van’ın Erciş ilçesinde bir kişi yol kenarında ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 07:38
Van'da yol kenarında ceset bulundu: Kimliği belli oldu!
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Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan Hocaali Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. J

andarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yol kenarında cansız bedeni bulunan kişinin Çökek Mahallesi nüfusuna kayıtlı Atilla Savaş (24) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde incelemesinin ardından Savaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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