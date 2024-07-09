Haber alınamayan çiftin 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta cesetleri bulundu

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:31

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:31

Antalya Manavgat'ın Gebece Mahallesi’nde Ramazan ve Emine Acar'dan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım isteyip, bir yandan mahalleli ile aramaya başladı.

Mahalleli, Ramazan Acar'ın kullandığı 07 BAS 868 plakalı hafif ticari aracın, Gebece- Mahrumçalı yolu üzerinde 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığını fark etti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDULAR

Aracın düştüğü yerin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri halatlarla güçlükle uçurumdan indi. Ekipler, Acar çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazeler sedyeyle yine halatla çıkarılabildi.

Yapılan incelemenin ardından morga götürülen Ramazan ve Emine Acar çiftinin cenazeleri, bugün Gebece Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Gebece Mahallesi muhtarı Hasan Topaca, yola acilen korkuluk yapılması gerektiğini söyledi.