Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.
Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
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