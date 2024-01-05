Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:16
Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.


Van eğitim kar tatili

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