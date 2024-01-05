Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:16

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:39

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.