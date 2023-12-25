Van ve Bitlis'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Yayınlanma: 25.12.2023 - 07:34

Güncelleme: 25.12.2023 - 07:35

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 272 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, Çaldıran ilçesinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Halk Eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Öte yandan, Özalp, Çatak ve Muradiye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

AHLAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.