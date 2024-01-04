Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime 'kar' engeli
Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
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