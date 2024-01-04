Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 23:34
Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

 


Van Muradiye Kar kaymakam

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