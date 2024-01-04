AKP’nin üç büyük ildeki adaylarıyla ilgili çarpıcı iddia: İstanbul’a Yerlikaya, Ankara'ya Altınok; İzmir’e ise ‘Soyer’ ayarı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 21:35

Güncelleme: 04.01.2024 - 21:42

Türkiye, 31 Mart 2024'te yapıalcak yerel seçimlere hazırlanırken siyasi partilerin aday belirleme süreci de kızışmaya başladı.

CHP, İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE 'YOLA DEVAM' DEDİ

CHP, henüz açıklanmayan İzmir dışında İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterirken AKP, adaylarını 7 ve 14 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.

AKP'nin üç büyük ildeki adayları merak edilirken ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

YERLİKAYA İSTANBUL'DA ADAY OLACAK MI?

Gazeteci Fatih Portakal, AKP'nin İstanbul'daki adayının İçişleri Bakanı Yerlikaya olduğunu ileri sürdü. Portakal, bunun yüzde 90 olduğunu fakat Yerlikaya'nın bu fikre sıcak bakmadığını da belirtti.

İZMİR'E 'SOYER' AYARI

AKP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u çıkaracağını söyleyen Portakal, İzmir için düşünülen adayınsa eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olduğunu ifade etti. Portakal, İzmir'deki adayın CHP'nin mevcut başkan Tunç Soyer'i göstermesi durumunda değişiklik göstereceğini de sözlerine ekledi.