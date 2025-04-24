Vanlı esnafın da çiftçinin de işi bitme noktasına geldi

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:45

CHP'nin Yozgat mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceyhan’ın “Turp ile şalgamla ülke yönetilmez, ülke adaletle yönetilir” sözleri yankı buldu. Van’dan esnaf ve çiftçilerden destek geldi: “Eğer Yozgat’taki çiftçi isyan ediyorsa, biz burada tükenmişiz demektir.”

Van’da esnaf ve çiftçilik yapan vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle işlerinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Esnaf Hüseyin Akdağ, Yozgat’ta yaptığı konuşmayla gündem olan çiftçi destek vererek "Çiftçi, Yozgat gibi bir yerde eğer bu sesi çıkarıyorsa demek ciddi anlamda bir sıkıntı var" dedi.

35 YILLIK ESNAF: BU KADAR KÖTÜ BİR DÖNEM GÖRMEDİM

CHP'nin Yozgat’taki mitinginde yaptığı konuşmayla gündeme gelen çiftçi Abdullah Ceyhan’ın sözleri, Van’da da karşılık buldu. Vanlı esnaf ve çiftçiler, ekonomik zorluklara ve tarımda yaşanan çöküşe dikkat çekerek Ceyhan’ın isyanına destek verdi. Esnaf Hüseyin Akdağ, “30-35 yıldır esnafım, ama bu kadar kötü bir dönem görmedik. Eğer Yozgat’taki çiftçi bu sesi çıkarıyorsa, demek ki sıkıntı gerçekten büyük” dedi.

Akdağ, akaryakıt fiyatlarındaki artışın üretimi bitirme noktasına getirdiğini belirterek, “İran’da biber 3-5 lira, bizde 70 lira. Çünkü orada mazot ucuz, bizde pahalı. Böyle üretim olur mu?” diye sordu.

“ÇİFTÇİ MEZARA KONACAK HALDE”

Vanlı çiftçi Salih Kurt, halkın alım gücünün tükendiğini, tarım ve hayvancılığın bitme noktasında olduğunu belirterek, “Çiftçilik ve esnaflık öldü. Eğer Yozgat’taki çiftçi isyan ediyorsa, Van’da çoktan her şey bitmiş demektir” dedi.

Bir başka çiftçi Ömer Uyar ise saman fiyatlarının son bir yılda iki katına çıktığını, çoban ücretlerinin 100 bin liraya ulaştığını söyleyerek, “Bu şartlarda çiftçilik yapılmaz, çiftçi mecbur işi bırakıyor” dedi.

“UCUZ İŞGÜCÜ YÜZÜNDEN BİZ SÜRÜNÜYORUZ”

Çobanlık yapan Abdulsamet, Afgan, Suriyeli ve İranlı göçmenlerin düşük ücretlerle çalıştığını ve yerli vatandaşların iş bulamadığını belirtti. “Biz burada sürünüyoruz” diyen Abdulsamet’e bir başka vatandaş da destek vererek, “Afgan çobana 7 bin lira veriyorlar, bu parayla geçinmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“DEVLET ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMİYOR, SÖMÜRÜYOR”

Çiftçi Kemal Duman ise tarımın tamamen çöktüğünü savunarak, “Devlet hayvanıma küpe takıyor, parasını benden kesiyor. Bu nasıl destek? Çiftçilik bitmiş durumda. Üretim bitmişse, ülke de batmış demektir” dedi.

“ESNAF KONUŞAMIYOR, KORKUDAN SUSUYOR”

Köyde yaşayan bir diğer vatandaş ise korku iklimine dikkat çekti: “Yozgat’taki esnaf yüzde yüz haklı. Belki biz burada korkumuzdan konuşamıyoruz. Konuşsak, farklı şeyler söylerdik.”

Vanlılar, çiftçilerin içinde bulunduğu çıkmazın sadece yerel bir sorun değil, ülke genelinde yaşanan bir ekonomik ve yapısal kriz olduğunu vurguladı. Adalet, demokrasi ve üretim olmadan Türkiye’nin geleceğine dair umutların giderek azaldığı görüşü hâkim.