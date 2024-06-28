Vantilatör çaldı, görüntülerini sosyal medyada görünce pişman olup 'özür' diledi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:37

Güncelleme: 28.06.2024 - 11:44

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör 25 Haziran Salı günü saat 18.00 sıralarında biri kadın iki şüpheli tarafından çalındı. Şüphelilerden erkek olan bin 350 liradan satılan vantilatörü alarak hızla uzaklaştı, kadın da arkasından gitti.

Dükkanda çalışanlar duydukları ses üzerine dışarı baktı, daha sonra güvenlik kamerasını da izleyince hırsızlık yapıldığını anladılar. Durumu polis ekiplerine bildirdiler. Ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Hırsızlık görüntülerinin sosyal medya hesabında paylaşılması ve binlerce kişi tarafından izlenmesinin ardından iki şüpheli vantilatörü alarak aynı yere geldi.

Pişman olarak vantilatörü geri getiren şüpheliler iş yeri sahibinden özür diledi. İş yeri sahibinin ise hata yaptıklarını söyleyen şüphelileri affettiği öğrenildi.

BAĞLADIĞIMIZI BİLE GÖTÜRÜYORLAR

Alt kattaki müşterilerle ilgilendikleri sırada hırsızlık yapıldığını ve kısa sürede fark ettiklerini belirten Osman Şahin, "Vantilatörü götürürken bir kutuyu devirdiler. Hemen arkalarından çıkıp baktık. Kamera kayıtlarında da görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki kişiler. Yaz ayında yani sıcakta vantilatör çalınıyor. Bu mağazada bu yıl ilk oluyor. Diğer mağazamızda çok daha fazla. Çalınmaması için bağlıyoruz, yine fayda etmiyor. Bağladığımızı bile götürüyorlar" dedi.

Öte yandan Şahin, şüphelilerin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olup gelerek özür dilediklerini ve iş yeri sahibinin affederek şikayetinden vazgeçtiğini dile getirdi.