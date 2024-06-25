46 suç kaydı olan hırsız el hareketi çekti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada izini kaybettirmek için il il gezen 46 farklı suç kaydından 60 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı. Hastane çıkışı el hareketi çeken hırsız cezaevine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:50
46 suç kaydı olan hırsız el hareketi çekti
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Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süredir yakalama çalışmaları yapılan H.A. isimli kadın şahıs bugün Karaçay Mahallesi’nde 9 saat süren bekleyişin ardından yakalandı. 

Belirli olmayan zamanlarda Nazilli’ye gelip giden şahsın toplam 46 farklı suç kaydı olup bu suçlardan 60 yıl hapis cezası bulunuyordu. Şahsın hiçbir ilde sabit bir ikamet kullanmayıp ve teknolojiden uzak durması yakalama çalışmalarını oldukça zorlaştırırken, Nazilli polisinin çalışmasıyla yakayı ele verdi. H.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

EL HAREKETİ ÇEKTİ

Nazilli polisinin başarılı çalışması ile yakalanan suç makinesi kadın hastane kontrolü sonrası çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere el hareketi çekti.


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