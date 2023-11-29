Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul’da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? Şehir Hatları çalışıyor mu? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi?

29 KASIM 2023 İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

29 KASIM İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29 KASIM İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

Yalova-Pendik 29.11.2023 09:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 29.11.2023 Yalova-Pendik 09:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Yenikapı 29.11.2023 09:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 29.11.2023 Yalova-Yenikapı 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yenikapı-Yalova 29.11.2023 09:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 29.11.2023 Yenikapı-Yalova 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Pendik-Yalova 29.11.2023 10:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 29.11.2023 Pendik-Yalova 10:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 29.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06

Değerli Misafirimiz; 29.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:06 seferimizin saati 12:35 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 29.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00

Değerli Misafirimiz; 29.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:00 seferimizin saati 15:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 29.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01

Değerli Misafirimiz; 29.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:01 seferimizin saati 18:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.