'Varlık barışı' Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda "varlık barışı" düzenlemeleri, İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları ile SGK borç taksitlerinin 72 aya çıkarılmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de görüşülen kanun teklifinde yer alan “varlık barışı” düzenlemesine göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurtdışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar ülkeye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yolu ile mal intikallerinden dolayı alınacak vergi oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Kamuoyu ve muhalefetten varlık barışına, kara ve kaynağı belli olmayan parayı ülkeye sokacağı sebebiyle tepki gösterildi.