Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:22

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:22

87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Koç Holding geçmişiyle dikkat çeken Alangoya, Kıraç’ın vakfının genel müdürlüğünü yapıyor. Peki, Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya kaç yaşında, nereli?

EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi büyük dönemeçlerde, Alangoya'nın liderlik ve bilgisi, şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik bir rol oynadı. 5o yılı aşkın süre boyunca Koç Holding bünyesinde görev yapan Emine Alangoya, İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor.