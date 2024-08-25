Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak? Vatan Caddesi alternatif güzergahlar
Vatan Caddesi neden kapalı, 25 Ağustos Pazar günü yola çıkan sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak? Vatan Caddesi alternatif güzergahlar
25 Ağustos Pazar İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar, sürücüler tarafından sorgulanıyor. Peki, Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak? Vatan Caddesi alternatif güzergahlar
VATAN CADDESİ NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek provalar için sabah saat 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
25 AĞUSTOS PAZAR İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
İstanbul Valiliğinin yaptığı duyuruya göre bugün kapanan yollar şöyle;
30 Ağustos Zafer Bayram provaları Vatan Caddesi yapılması nedeni ile Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler,
D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım,
Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım,
Sulukule Caddesi'nden (Kale içinden) Vatan Caddesi'ne katılım kapatılırken,
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Turgut Özal Millet Caddesi,
Fevzipaşa Caddesi,
Atatürk Bulvarı,
D-100 Karayolu,
O-3 Hal Yolu şeklinde olacak.
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