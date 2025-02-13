Vatan hainini ananlar için suç duyurusu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Akıncılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Şahin, Memur-Sen Çorum İl Başkanı Fatih Okumuş, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, 4 Şubat’ta vatan hainliğinden yargılanan ve idam cezasıyla cezalandırılan İskilipli Atıf’ı andı.

Av. İsmail Sami Çakmak, vatan hainliği suçundan idam edilen İskilipli Atıf için anma töreni düzenlenmesine ilişkin cumhuriyet savcılığının resen soruşturma başlaması gerektiğini anımsatarak suç duyurusunda bulundu.

Çakmak söz konusu eylemlerin; Türkiye Cumhuriyeti anayasasının başlangıç hükümleri ile devlet rejiminin cumhuriyet olduğunu belirten 1. maddesine, laik devlet tanımının yapıldığı 2. maddesine ve devrim yasalarını güvence altına alan 174. maddesine meydan okuyan, çiğneyen bir eylem olduğunu belirtti.