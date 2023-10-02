Kayseri'de pes dedirten görüntüler: Bomba bahane, izlemesi şahane
Kayseri’de halk yoğunluğunun bulunduğu alanda unutulan poşet, uzman ekiplerce uzaktan fünye ile patlatıldı. Polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen çalışmaları izlemek isteyen kalabalık ’pes’ dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda halkın yoğun olarak bulunduğu alanda sahipsiz poşeti gören vatandaşlar durumu polis bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, poşetin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan poşetten ayakkabı çıktı.
TELEFONA SARILDILAR
Öte yandan, polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen toplanan meraklı kalabalık poşetin patlatılmasını kaydetmek için telefonlarına sarıldı.
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