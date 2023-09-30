Cep telefonu bataryası 'bomba' gibi patladı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:57

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:16

Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde, dün öğlen saatlerinde bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi.

BİR ANDA ALEV ALDI

Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, patladı.

İş yeri çalışanı ve içeride bulunan bir müşteri yaşadıkları panikle dışarı çıktı.

Patlayarak alev alan telefon yanmaya devam ederken, bir başka çalışan yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak, yanan telefonu söndürdü.