Ve Ingiltere orduyu devreye sokuyor
İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıkladı.
Hafta sonu görülen panik alışverişinin ardından akaryakıt istasyonlarındaki durumun pazartesi normale döneceğine ilişkin beklentiler boş çıktı.
Sürücüler sabahın erken saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarında sıraya girdi. Bazı sürücülerin sadece araçlarının depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da doldurduğu görüldü.
Bazı istasyonlarda yerel saatle 10.00 gibi akaryakıt kalmazken, Sky News bazı bölgelerde pompaların neredeyse yüzde 90'ının boşaldığını duyurdu.
ORDU HAZIRDA BEKLETİLİYOR
Hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Yapılan son açıklamada, sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceği belirtildi.
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