Vedat Milor'dan dikkat çeken 'cunta' paylaşımı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:52

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:52

Siyasette “cunta” tartışmaları sürerken, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Milor’un yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonları “darbe”, iktidarı ise “cuntacı” olarak tanımlamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li isimlerden sert tepkiler gelmişti.

"CUNTA ZAMANINDA GEÇEN GERÇEK BİR OLAY"

Tartışmalar devam ederken Vedat Milor, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Brezilya filmi ‘I Am Still Here’ gördünüz mü? Cunta zamanında geçen gerçek bir olay. Çok iyi bir film. Ben çok etkilendim” ifadelerini kullandı.

Brezilya filmi “I am still here” gördünüz mü? Cunta zamanında geçen gerçek bir olay. Çok iyi bir film. Ben çok etkilendim — Vedat Milor (@vedatmilor) April 14, 2025

Milor’un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım, tartışmaların yaşandığı dönemde yaptığı gönderme ile dikkat çekti.

Öte yandan Vedat Milor hakkında kısa süre önce, Kent Lokantası’nda yemek yediği gerekçesiyle “örtülü reklam” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.