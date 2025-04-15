Vedat Milor'dan dikkat çeken 'cunta' paylaşımı

Vedat Milor’un “cunta zamanında geçen gerçek bir olay” diyerek yaptığı film önerisi, siyasette süren cunta tartışmalarına gönderme olarak yorumlandı ve sosyal medyada gündem oldu.

Vedat Milor'dan dikkat çeken 'cunta' paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:52

Siyasette “cunta” tartışmaları sürerken, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Milor’un yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonları “darbe”, iktidarı ise “cuntacı” olarak tanımlamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li isimlerden sert tepkiler gelmişti.

"CUNTA ZAMANINDA GEÇEN GERÇEK BİR OLAY"

Tartışmalar devam ederken Vedat Milor, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Brezilya filmi ‘I Am Still Here’ gördünüz mü? Cunta zamanında geçen gerçek bir olay. Çok iyi bir film. Ben çok etkilendim” ifadelerini kullandı.

Milor’un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım, tartışmaların yaşandığı dönemde yaptığı gönderme ile dikkat çekti.

Öte yandan Vedat Milor hakkında kısa süre önce, Kent Lokantası’nda yemek yediği gerekçesiyle “örtülü reklam” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.


Etiketler: #Vedat Milor #cunta

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