Bakanlıktan 'Vedat Milor' açıklaması: Soruşturmanın nedeni ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:22

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor'un Kent Lokantası tadımını paylaştığı için hakkında "örtülü reklam" incelemesi başlatılmasına yönelik tepkiler sürerken, Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

"İNCELEME CİMER'E YAPILAN BAŞVURU İLE BAŞLADI"

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, incelemenin CİMER'e yapılan başvuru üzerine yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; 'Vedat Milor’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan 40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?' başlıklı videoda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı' iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat Milor’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır."