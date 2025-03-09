Son Dakika... 'Kent Lokantası' soruşturmasına Vedat Milor'dan ilk açıklama
Son Dakika haberi... Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor kendisi hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kent Lokantası' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Milor, "Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" dedi.
Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor'un, Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantasını ziyaret etmesi ve bu deneyimini YouTube hesabından paylaşması, Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatılmasına yol açmıştı.
"KENDİM SEÇİYOR VE ÖDÜYORUM"
Milor, bakanlığın soruşturma kapsamında kendisinden 'savunma' istemesi sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum"
Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum.— Vedat Milor (@vedatmilor) March 9, 2025
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