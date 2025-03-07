CHP'li Tanrıkulu'ndan Bakan Bolat'a 'Vedat Milor' sorusu

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:06

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:06

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yemek eleştirmeni ve akademisyen Vedat Milor'un Üsküdar Kent Lokantası’na yaptığı ziyareti sosyal medya platformunda paylaşmasının ardından başlatılan soruşturmayı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ''Bir yemek eleştirmeninin herhangi bir ödeme veya maddi çıkar sağlamaksızın bir restoran veya lokantayı değerlendirmesi hangi koşullarda 'örtülü reklam' olarak nitelendirilmektedir” diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yemek eleştirmeni ve akademisyen Vedat Milor'un İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Üsküdar Kent Lokantası’na yaptığı ziyareti paylaşmasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' iddiasıyla soruşturma başlatılmasına ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, ''Vedat Milor, bu ziyaretin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve hiçbir kurumdan ödeme almadığını açıklamış olmasına rağmen, soruşturmanın devam etmesi basın, sosyal medya içerik üreticileri ve eleştirmenlerin ifade özgürlüğü açısından çeşitli tartışmalara yol açmaktadır'' ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT'A 'ÖRTÜLÜ REKLAM' SORULARI

Tanırkulu'nun Bakan Bolat'a yönelttiği sorular şu şekilde:

''Ticaret Bakanlığının 'örtülü reklam' kavramına ilişkin yasal çerçevesi nedir ve bu çerçevede yapılan denetimlerin kriterleri nelerdir?

Bir yemek eleştirmeninin herhangi bir ödeme veya maddi çıkar sağlamaksızın bir restoran veya lokantayı değerlendirmesi hangi koşullarda 'örtülü reklam' olarak nitelendirilmektedir?

Daha önce benzer içeriklere yönelik herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa, toplam sayısı kaçtır ve kimlere yönelik soruşturmalar gerçekleştirilmiştir? Soruşturmaların güncel akıbeti nedir?

Kent Lokantaları gibi kamuya hizmet sunan kurumlar hakkında yapılan olumlu eleştirilerin örtülü reklam olarak değerlendirilmesi, basın ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bir uygulama değil midir?

Vedat MİLOR’un şahsi YouTube hesabında yayımladığı videonun örtülü reklam kapsamında değerlendirilebilmesi için herhangi bir sponsorluk ya da ödeme kanıtı bulunmuş mudur?

Türkiye’de sosyal medya içerik üreticilerinin, eleştirmenlerin ve basın mensuplarının ifade özgürlüğünü koruyacak önlemler alınmakta mıdır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kamu kurumu olması dolayısıyla aslında Devletin sunduğu sosyal hizmetleri olumlu veya olumsuz yönde değerlendiren kişilerin, 'ticari reklam' kapsamında soruşturulmaları, içerik üreticileri üzerinde bir baskı mekanizması oluşturulması amacını mı taşımaktadır?

Ticaret Bakanlığı, kamu hizmeti veren kurumlarla ilgili yapılan içeriklerin reklam olup olmadığını belirlerken hangi objektif kriterleri esas almaktadır? Bu konuda bir yönetmelik değişikliği ya da yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

Kamuoyunda oluşan tartışmalar göz önüne alındığında, Vedat MİLOR hakkında başlatılan soruşturmanın geri çekilmesi ya da yeniden değerlendirilmesi söz konusu olacak mıdır?''