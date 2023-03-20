Vefa Salman istifa etti, Yalova Belediye Meclisi Mustafa Tutuk'u asaleten başkan seçti

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:50

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:51

2020 yılında, 'İhaleye fesat karıştırmak' ve 'Zimmet' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2020'de geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Yalova Belediye Meclisi, Mustafa Tutuk'u vekaleten başkan olarak seçti.

Vefa Salman'ın milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından, yasalar gereği Yalova Valiliği'nin çağrısı üzerine Yalova Belediye Meclisi tek gündemle olağanüstü toplanıp Belediye Başkanı seçimi yaptı. Yalova Belediye Meclisi'nde, AKP grubundan Mustafa Tutuk, CHP grubundan ise Burçin Tangürek başkanlığa aday gösterildi. Yasa gereği kapalı zarf usulüyle yapılan oylamanın ardından toplantıya katılan 30 meclis üyesinin 19'unun oyunu alan Mustafa Tutuk başkan seçildi.



Seçimin ardından konuşan Mustafa Tutuk, "Yalova'mıza hayırlı uğurlu olsun. 3 yıldır sürdürdüğümüz vekaleten başkanlık görevini artık asaleten yapacağız. Yalova'mızı hak ettiği konuma getirebilmek için çalıştık. Bundan sonra 1 yıl var. El birliğiyle güzel çalışmalar yapacağız. Oy verenlere ve tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.