AKP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den pişkin açıklama: 'Hiçbir sorumluluğumuz yok'

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:31

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 18:31

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il yıkıma uğradı, çok sayıda yurttaş yaşamını yitirdi. Söz konusu depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 15 Mart'ta deprem bölgelerinde sel meydana geldi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde şimdiye kadar 18 yurttaş yaşamını yitirirken çok sayıda kişi kayboldu.

Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 kişi olmak üzere toplamda 18 yurttaşın yaşamını yitirdiği selde; İl merkezinde bulunan AKP'li Belediye Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin'in yaptırdığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Abide Köprülü Kavşağı'nda 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla en fazla can kaybı olan yerlerden biri olarak kayda geçti.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI: "KESİNLİKLE SORUMLULUĞUMUZ YOK!"

Bir canlı yayına konuk olan AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 yurttaşın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de kaybolduğu sele ilişkin belediye olarak sorumluluklarının olmadığını savundu.

Sunucunun, "Belediye olarak herhangi bir sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Beyazgül şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle hiçbir sorumluluğumuz yok. Bilakis benim dönemimde buna ilişkin çok güzel işler yapıldı."

JAPONYA'DAN BORÇ ALIP TALİBAN'A GÖNDERMİŞLER

2021 yılındaki AFAD ve Şanlıurfa Valiliği’nin birlikte düzenlediği İl Afet Risk Azaltma Planı’nda (IRAP) taşkın olacak dereler tek tek yazılmış ve 15 Mart’taki selden etkilenen Cavşak, Karakoyun, Akpınar derelerinin de listede yer aldığı ortaya çıktı.

Ancak dere ıslahı için kaynak yok diyen AKP’li Şanlıurfa Belediyesi’nin Japonya’dan borç para alarak Taliban’a para gönderdiği belgelendi.