CHP'den Seyit Torun'dan Vefa Salman'ın göreve iade edilmemesine tepki

01 Kasım 2022 Salı, 17:38

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, seçilmiş Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bilirkişi heyetlerinin raporlarına rağmen son duruşmada da göreve iade edilmemesiyle ilgili "Gerçekten bir hukuk cinayeti işleniyor. Yargının niye bu kadar güvenlerde sonlarda yer aldığını aslında Yalova'daki mahkeme de ispatı. Üç kez bilirkişi raporunun sabit olmasına rağmen bir de savcı üstelik bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Görülmüş, duyulmuş bir şey değil" dedi. Torun süreci, "Maalesef suçu ortaya çıkarını, ihbar edeni cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu olay tamamen millet iradesini ortadan kaldırma adınadır" diye değerlendirdi.

Torun, geçen hafta Yalova'da; görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman'ın duruşmasına katıldı. Salman, yapılan son duruşmada da görevine iade edilmedi.

Torun, konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"HUKUK CİNAYETİ İŞLENİYOR"

Salman'ın göreve iade edilememesine eleştiren Torun, şunları söyledi:

Bu karar hukuki değil siyasi bir karar. Sayın Başkan'ın görevden alınması da siyasi bir karar. Şu an mahkeme süreci de zaten siyasi bir süreç. Talimatlı bir süreç. Ben sayın Vefa Salman'ın aşağı yukarı bütün davalarına katıldım, izledim. Gerçekten bir hukuk cinayeti işleniyor. Yargının niye bu kadar güvenlerde sonlarda yer aldığını aslında Yalova'daki mahkeme de ispatı. Üç kez bilirkişi raporunun sabit olmasına rağmen bir de savcı üstelik bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Görülmüş, duyulmuş bir şey değil. Bilgi, belge, şahit... Herkes Sayın Belediye Başkan'ının bu olayda en ufak bir kusurunun ihmalinin olmadığı söylenmiş olmasına rağmen maalesef süreç uzatılarak, İçişleri Bakanı da görevini kötüye kullanarak, aslında görevini kötüye kullanan İçişleri Bakanı'dır. Bir insanın yetkisini gasp etmek, seçilmiş bir insanın halk iradesine bu şekilde tahakküm uygulaması, yetkisini kullanması görülmüş şey değil.

"YALOVA'DA MAHKEME BASKI ALTINDA, TALİMAT İLE KARAR ALMAKTADIR"

AKP iktidarının "milli irade" söylemine atıf yapan Torun, "Bunlar hani milli irade milli irade diyorlar ya bunların milli iradeye falan güvendikleri yok. Kendi iradelerinden başka bir iradeyi kabul etmiyorlar. Bugün Yalova'daki mahkeme baskı altındadır, talimat ile karar almaktadır. Alınan karar kesinlikle hukuki değil siyasidir. Belediye Başkanımızın da bir an önce görevine iade edilmesi gerekir. Yargının da bu konuda suçsuzluğunu ilan etmesi gerekir. Suçsuzluğunun kararını vermesi gerekir" diye konuştu.

"SUÇU ORTAYA ÇIKARANI, İHBAR EDENİ CEZALANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Salman'ın görevinden uzaklaştırıldığı davaya ilişkin Torun, "Sayın Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri, Sayıştay müfettişlerinin bulamadığı bir konuyu gündeme getirdi ve yetkili emniyeti, savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na da bu bildirimlerde, ihbarlarda bulundu. Maalesef suçu ortaya çıkarını, ihbar edeni cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu olay tamamen millet iradesini ortadan kaldırma adınadır. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde de yakından takipçisi olacağız" dedi.

"ONLARIN HİZMETLERİ İKTİDARI RAHATSIZ EDİYOR"

CHP'li belediyelerin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Torun, "Hiçbir olay bizi yolumuzdan çeviremez. Hiçbir belediye başkanımız bir adım dahi geri atmaz. Onlar halkın hizmetinde, halkın sorunlarını çözmek için mücadele ediyorlar. Onların başarısı halk nezdinde ortaya çıkan güven, onların hizmetleri iktidarı rahatsız ediyor. Sadece üç gün koltukta kalacağız, iktidarın yetkilerini kullanacağız diye bu millete zulmediyorlar. Elbette ki bu zulmü yapılacak ilk seçimde bitireceğiz" diye konuştu.