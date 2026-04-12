Vekil devamsızlığının yanında çalışmayan komisyonlar da var: Komisyonlar da çalışmıyor

Milletvekillerinin genel kurulda olmaması nedeniyle doğum izniyle ilgili yasal düzenlemeyi içeren yasa teklifinin görüşmeleri gelecek haftaya kalırken, Meclis’in bu yıl henüz hiç çalışmayan bazı ihtisas komisyonları da dikkat çekiyor. TBMM kayıtlarına göre; başkanlığını Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu bu yıl henüz bir toplantı bile gerçekleştirmedi. Komisyon en son geçen yılın haziran ayında bir araya geldi.

Başkanlığını eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı Milli Savunma Komisyonu ise en son geçen yılın ocak ayında toplandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanı olduğu İçişleri Komisyonu da iki yıldır toplanmıyor. Komisyon en son toplantısını Kasım 2024’te yaptı. Meclis’in adalet, çevre ve eğitim komisyonları da henüz bu sene bir toplantı gerçekleştirmedi.

KOMİSYONLARDA BEKLEYEN YASALAR

Söz konusu komisyonlarda güncel tartışmalarla ilgili çok sayıda yasa teklifi bekliyor. Örneğin, AKP’li Varank’ın başkanlığını yaptığı komisyonda kredi kartı borcu bulunanların borçlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi önerileri bulunuyor. Aynı komisyonda nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satışının yasaklanması ve maden çıkarma sahalarında gerekli çevre uyum çalışmalarını gerçekleştirmeyenlerin cezalandırılmasıyla ilgili yasa teklifleri bekliyor.

Hulusi Akar’ın başkanlığını yaptığı komisyonda ise askeri hastanelerin yeniden açılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin istihdam şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemeler duruyor. Soylu’nun başkanlığını yaptığı komisyonda da muhalefet partilerinin belediyelere kayyım uygulamasının sona ermesi için ortak sunduğu yasa teklifi bekliyor. Komisyonda ayrıca Deprem ve Afet Bakanlığı kurulması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesi gibi öneriler de bulunuyor. Öte yandan Adalet Komisyonu’nda da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçların kaldırılmasıyla ilgili teklifler bekliyor.