Veli Ağbaba duyurdu: 'Helallik vermiyorum' diyen memur görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 18:08

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 18:20

Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) mühendis olarak çalışan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden Mesut Polat’ın, WhatsApp durum mesajına “Adıyaman’dan helallik istiyor, helallik vermiyorum” diye yazdığı için Adalet Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Skandal olayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba duyurdu.

"BE VİCDANSIZLAR"

Mesut Polat'ın "Helallik vermiyorum” yazdığı için görevden uzaklaştırılmasını eleştiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Be vicdansızlar, be acıma duygusunu kaybetmişler; 11 yakınını kaybeden Mesut Polat’ın paylaşımında hangi suç var? Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor diye, ‘helallik vermiyorum’ diyen bir memuru görevden uzaklaştırıyorlar. Maalesef bu kadar vicdansızlık yeryüzünde görülmedi."