Veli Ağbaba duyurdu: 'Helallik vermiyorum' diyen memur görevden uzaklaştırıldı
CHP'li Veli Ağbaba, Adli Tıp Kurumu’nda mühendis olarak çalışan ve 11 yakınını depremde kaybeden Mesut Polat’ın, WhatsApp durum mesajına “Adıyaman’dan helallik istiyor, helallik vermiyorum” diye yazdığı ve Adalet Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını belirtti.
Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) mühendis olarak çalışan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden Mesut Polat’ın, WhatsApp durum mesajına “Adıyaman’dan helallik istiyor, helallik vermiyorum” diye yazdığı için Adalet Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.
Skandal olayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba duyurdu.
"BE VİCDANSIZLAR"
Mesut Polat'ın "Helallik vermiyorum” yazdığı için görevden uzaklaştırılmasını eleştiren Ağbaba, şunları kaydetti:
"Be vicdansızlar, be acıma duygusunu kaybetmişler; 11 yakınını kaybeden Mesut Polat’ın paylaşımında hangi suç var? Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor diye, ‘helallik vermiyorum’ diyen bir memuru görevden uzaklaştırıyorlar. Maalesef bu kadar vicdansızlık yeryüzünde görülmedi."
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