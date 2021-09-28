Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba yaşamını yitirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba yaşamını yitirdi.
CHP'li Veli Ağbaba'nın annesi yaşamını yitirdi. Elif Ağbaba'nın annesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyuran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, başsağlığı dileğinde bulundu.
Emir'in paylaşımı şöyle:
"Malatya Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, değerli ağabeyim Veli Ağbaba'nın annesini kaybettik. Elif teyzemize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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