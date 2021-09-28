Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 10:25
Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba yaşamını yitirdi
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CHP'li Veli Ağbaba'nın annesi yaşamını yitirdi. Elif Ağbaba'nın annesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyuran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, başsağlığı dileğinde bulundu.

Emir'in paylaşımı şöyle:

"Malatya Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, değerli ağabeyim Veli Ağbaba'nın annesini kaybettik. Elif teyzemize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."


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