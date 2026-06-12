Veli-Der: 'Çocuk emeği sömürüsü çocuk haklarının ihlalidir'

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi önünde, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında Veli-Der Antalya Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada çocuk emeği sömürüsüne dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, Birleşmiş Milletler tarafından çocuk emeği sömürüsüne dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve çocukların çalışma yaşamından korunmasını sağlamak amacıyla ilan edilmiştir. Ancak aradan geçen yıllara rağmen dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılarak emek sömürüsüne maruz kalmaya devam etmektedir.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde bir kez daha haykırıyoruz: Çocukların çalışmak zorunda bırakıldığı bir düzende ne çocuk haklarından ne de sosyal adaletten söz edilebilir. Çocukların çalışma yaşamına sürüklenmediği, haklarının eksiksiz olarak korunduğu bir toplum talebimizi bir kez daha güçlü biçimde dile getiriyoruz.

"EMEK KARŞITI POLİTİKALARIN DOĞRUDAN SONUCUDUR"

Bugün ülkemizde yüz binlerce çocuk, yoksulluğun, eşitsizliğin ve emek sömürüsünün sonucu olarak eğitimden koparılmakta, atölyelerde, fabrikalarda, tarlalarda, inşaatlarda ve çeşitli iş kollarında çalıştırılmaktadır. Çocuk emeğinin sömürüsü bir istismardır ,suçtur ve münferit bir sorun değil, derinleşen ekonomik krizin ve emek karşıtı politikaların doğrudan sonucudur. Çocuk işçiliği yalnızca ekonomik bir sorun değil; aynı zamanda en temel çocuk haklarının ihlalidir. Bir çocuğun okul yerine işyerinde olması, oyun yerine üretim baskısı altında yaşaması, gelişim çağında çalıştırılması; eğitim hakkının, sağlık hakkının, dinlenme ve oyun hakkının, güvenli bir yaşam hakkının ve geleceğini özgürce kurma hakkının elinden alınması demektir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. Maddesi , her çocuğun korunma, gelişme, katılım ve yaşama hakkına sahip olduğunu açıkça belirtmektedir. Ancak bugün ülkemizde binlerce çocuk yoksulluk nedeniyle eğitimden kopmakta, ucuz işgücü olarak görülmekte ve ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmektedir. Bu durum, çocuk haklarına yönelik sistematik bir ihlaldir. Ve suçtur.

Çocuk işçiliği tesadüfen ortaya çıkmamaktadır. Derinleşen yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, sosyal devlet mekanizmalarının yetersizliği ve eğitim sisteminin piyasalaştırılması çocukları çalışma yaşamına itmektedir. Çocukların çalışması bir tercih değil, ailelerin içine sürüklendiği ekonomik çaresizliğin sonucudur. Bu nedenle çocuk işçiliğiyle mücadele, aynı zamanda yoksulluğa, gelir adaletsizliğine ve sömürü düzenine karşı mücadeledir.

TÜİK’in 2023 verilerine göre 15-17 yaş grubunda işgücüne katılma oranı 2020’de yüzde 16,4 iken 2023’te yüzde 22,1’e yükselmiştir. Kayıt dışı ekonomi ve Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki çocuklar da dikkate alındığında çalışan çocuk sayısı 4 milyonu bulmaktadır.

"ÇOCUKLUKLARI ELLERİNDEN ALINMAKTADIR"

Öte yandan çocukların mesleki eğitim adı altında erken yaşlarda üretim süreçlerine dahil edilmesi, çocuk emeğinin sömürüsünün normalleştirilmesine yol açmakta, çocuklukları ellerinden alınmaktadır. Eğitim sisteminin temel amacı çocukları ucuz işgücüne dönüştürmek değil; onların özgür düşünen, bilimsel eğitim alan, sosyal ve kültürel olarak gelişen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

En acı gerçeklerden biri de çocuk iş cinayetleridir. Çalışmak zorunda bırakılan çocukların işyerlerinde yaşamlarını yitirmesi, yalnızca bir iş güvenliği sorunu değil; çocukların korunma hakkının açık ihlalidir. İSİG Meclisi verilerine göre 2013-2026 yılları arasında en az 852 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir Okul çağındaki çocukların işyerlerinde ölmesi, herhangi bir gelişmiş toplumda kabul edilemeyecek bir durumdur. Buna rağmen çocuk ölümleri karşısında etkili önlemler alınmamakta, sorumlular hesap vermemektedir.

Çocukların ölmediği, sakat kalmadığı, sömürülmediği bir ülke yaratmak devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur.

"İŞGÜCÜ İHTİYACINA KURBAN EDİLEMEZ"

Bizler biliyoruz ki hiçbir çocuk çalışmak zorunda değildir. Çocukların geleceği sermayenin ucuz işgücü ihtiyacına kurban edilemez. Çocuk işçiliğiyle mücadele, çocuk haklarını savunma mücadelesidir. Bu nedenle;

* Her çocuğun ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve eşit eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır.

* Çocuk emeği sömürüsüne neden olan yoksulluk ve eşitsizlik politikalarına son verilmelidir.

* Çocukların eğitimden kopmasına yol açan uygulamalar kaldırılmalıdır.

* Çocukları üretim süreçlerine dahil eden politikalar çocuk hakları temelinde yeniden değerlendirilmelidir.

* Denetimler artırılmalı, çocuk emeği sömürüsüne göz yumanlar hakkında caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

* Yoksulluğu derinleştiren değil, emekçileri ve çocukları koruyan sosyal politikalar hayata geçirilmelidir.

* Tüm kamusal politikalarda çocuğun üstün yararı esas alınmalıdır.

"ÇOCUKLAR BUGÜNÜN DE EŞİT HAKLARA SAHİP BİREYLERİDİR"

Bizler biliyoruz ki çocuklar bir ülkenin geleceği değil, bugünün de eşit haklara sahip bireyleridir. Hiçbir çocuk yoksulluğun, sömürünün ve eşitsizliğin yükünü taşımak zorunda değildir.Bugün çocuk emeği sömürüsüne karşı çıkmak, çocukların yaşam hakkını, eğitim hakkını ve geleceğini savunmaktır.

Çocukların çalıştırılmadığı, tüm haklarının güvence altına alındığı bir yaşam mümkündür. Bunun için çocukları değil, çocuk emeği sömürüsünü ortadan kaldırmak gerekir.

Çocukların yeri işyerleri değil; okul, oyun alanları ve özgürce gelişebilecekleri yaşam alanlarıdır.

Çocuklar için eşit, özgür ve güvenli bir gelecek istiyoruz!"