Veli-Der: 'Parasız, karma eğitim hakkına dokunmayın'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:11

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:12

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sistemini değiştirmeye yönelik açıklamaları, eğitimciler ve eğitim sendikalarının tepkisini çekti. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), zorunlu ve parasız eğitimin kaldırılmasına yönelik hazırlıkları eleştirerek, "Çocuklarımızın artık kırıntıları bırakılan parasız, zorunlu, bilimsel, karma eğitim hakkına dokunmayın" dedi.

Eğitim-öğretim yılı başında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 4+4+4 eğitim sisteminin değiştirileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde katıldığı programda eğitim süresinin değiştirilebileceğine yönelik açıklamalar yaptı.

Veli-Der tarafından yapılan açıklamayla kamusal eğitime yönelen tehditler açıklandı. Velider Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yılmaz Yurdakul tarafından yapılan açıklamada, eğitim hakkı ve zorunlu eğitim süresinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki çeşitli isimlerin, sermaye gruplarının, sendika, vakıf, dernek, platform adı altında çeşitli yapıların uzun dönemdir temel gündemlerinin başında geldiğini hatırlatıldı.

Yılmaz Yurdakul, 20 Kasım 2024’te “Bir Problem Alanı Olarak Zorunlu Eğitim” adıyla gerçekleştirilen çalıştayda, "Kamusal, parasız eğitimin devletin masraflarını artırdığı, bütçe için yük olduğu, tüm çocukların en temel hakkı olan eğitimin hak olmaktan çıkarılması, eğitimin piyasalaştırılması gerektiği" gibi açıklamalarla kamusa leğitime yönelen tehditleri açıkladı.

ÇEDES ÖN ADIMDI

"Akıl dışı, bilim dışı ifadelerle 'teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde okula ne gerek var' okul tamamen ortadan kalkmalı, ilk adım olarak liseler zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmalı diyorlar" diyen Yılmaz Yurdakul, "Basın toplantısında, raporda ana vurgu sermayenin, işgücü piyasasının ihtiyaçları. 'Sermayenin erken yaşta ucuz iş gücüne ihtiyacı var, 12 yıllık zorunlu eğitim erken yaşta, ucuz iş gücüne engel bu yüzden lise zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır' diyorlar. Çocuk yaşta işçiliği, eğitimi zorunlu olmaktan çıkararak nasıl yaygınlaştırmak gerektiğini anlatıyorlar. Bir buçuk milyonu aşkın çocuk okuldan kopartılırken, Yalnızca son bir yılda 71 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybederken yetmez daha çok ve daha küçük yaşta çocuk işçi istiyoruz diyorlar. Yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen mesleki ve teknik eğitim politika belgesi, dört yeni okul modeli, genç girişimci ahiler projesi, 2016 yılında başlatılan MESEM (Mesleki eğitim merkezi) eğitim hakkının, okulun çocukların ellerinden alınmasının, çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılmasının ön adımlarıydı. Zorunlu eğitim süresi azaltılarak bu adımlar hızlandırılıyor" diye konuştu.

ÇOCUK EVLİLİĞİNİ ARTIRIR

Çalıştayda ele alınan konulardan birisinin de zorunlu eğitim süresinin evlilik yaşını yükselttiği vurgusu olduğun anlatan Yılmaz Yurdakul, "Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenciler 18 yaş altı tüm çocuklar. Zorunlu eğitim süresi evlilik yaşını yükseltiyor ifadesi çocuk yaşta evliliklerin artması çağrısıdır. Aynı zamanda açıklamayı yapan yapılardan olan Maarif Platformu 19-27 Temmuz 2023’te yaptığı Karma Eğitim Çalıştayı sonrası açıkladıkları raporda karma eğitimin kaldırılması gerektiğini açıklıyordu. Zorunlu eğitim hakkı ile eş zamanlı karma eğitim hakkı hedef alınıyor. Çocuk yaşta işçilikle birlikte çocuk yaşta evliliklerin yaygınlaştırılması çağrısı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

KARMA EĞİTİM TEHLİKEDE

2012’de 4+4+4 kapsamında yapılan değişikliklerle karma eğitimin önce imam hatip okullarında, imam hatip ortaokul ve liselerinde kaldırıldığını belirten Yılmaz Yurdakul, "Nişanlanan veya evlenen öğrencilerin okulla, örgün eğitimle ilişkisi kesilir ifadesiyle yönetmelik eliyle çocuk yaşta evliliklerin önünü açan düzenleme yapıldı. 2018’de ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tüm liselerde karma eğitimin kaldırılması yönünde uygulamalar başlatıldı. Zorunlu eğitim süresi tartışması ile bu adımlar daha da hızlandırılıyor" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA DOKUNMAYIN

"Cumhuriyet, laiklik, bilimsel eğitim karşıtı açıklamalar, şeriat çağrıları, çocuklarımızın eğitim hakkı ve ülkemizin geleceği açısından yaşadığımız kaygıları daha da artırıyor" diyen Yılmaz Yurdakul, şu çağrılarda bulundu:

"Eğitimde yaşanılan sorunlar zorunlu eğitim süresinin sonucu değil eğitimin niteliği ile ilgilidir. Sorun atılan her adımla çocuklarımızın eşit, parasız, zorunlu, karma, bilimsel, kapsayıcı eğitim hakkında yaratılan tahribattır. Okul öncesi eğitimin parasız ve zorunlu olması da tüm çocuklarımızın en temel hakkıdır. Okul öncesi eğitim parasız olmalı ve zorunlu eğitim süresine dahil edilmelidir. Yapılan açıklamalar ve atılan adımlarla görüyoruz ki; çocuklarımız yüz yıl önce sahip oldukları haklarını kamusal, parasız, zorunlu eğitim hakkını, karma eğitim hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Çocuklarımızın artık kırıntıları bırakılan parasız, zorunlu, bilimsel, karma eğitim hakkına dokunmayın."