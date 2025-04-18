Veli-Der'den 'gençlik ve adalet' eylemi
Veli-Der, proje okullarında öğretmenlerin sürgün edilmesi ve Saraçhane eylemlerinde tutuklanan gençler için eylem düzenledi.
Veli-Der, hem öğretmenlerin proje okullardan sürgün edilmesine hem de Saraçhane protesatolarında öğrencilerin tutuklanmasına tepki eylemi yaptı.
Dernek, ''Gençlerimiz, Eğitim Adalet ve Gelecekleri İçin Toplanıyor'' sloganıyla yaptığı çağrı ile bugün saat 16:30'da Kartal Meydanı'nda biraraya geldi.
Öğrencilerin de katıldığı eylemde ''Lise biat etmez'', ''Ayakta kal'' pankartları yer aldı.
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