Veli-Der'den 'gençlik ve adalet' eylemi

Veli-Der, proje okullarında öğretmenlerin sürgün edilmesi ve Saraçhane eylemlerinde tutuklanan gençler için eylem düzenledi.

Veli-Der'den 'gençlik ve adalet' eylemi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:04

Veli-Der, hem öğretmenlerin proje okullardan sürgün edilmesine hem de Saraçhane protesatolarında öğrencilerin tutuklanmasına tepki eylemi yaptı.

Dernek, ''Gençlerimiz, Eğitim Adalet ve Gelecekleri İçin Toplanıyor'' sloganıyla yaptığı çağrı ile bugün saat 16:30'da Kartal Meydanı'nda biraraya geldi.  

Öğrencilerin de katıldığı eylemde ''Lise biat etmez'', ''Ayakta kal'' pankartları yer aldı. 


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