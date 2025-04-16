Proje okullardaki 'öğretmen atamaları'na İzmir Atatürk Lisesi velilerinden imza kampanyası

Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:45

Güncelleme: 16.04.2025 - 16:52

İzmir Atatürk Lisesi velileri, proje okullarında yapılan atamalar kapsamında okuldan 50 öğretmenin kadro dışı bırakılmasına karşı topladıkları 10 binin üstündeki imzaları, Konak YKM önünden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptıkları yürüyüşün ardından teslim etti. Basın açıklaması öncesinde veliler, mezunlar ve öğrenciler kadro dışı kalan öğretmenlerin isimlerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini okudular. Açıklamaya CHP İzmir İl başkanı Şenol Aslanoğlu, veliler, mezunlar ve öğrenciler katıldı. Sık sık "Projeniz değiliz olmayacağız", "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

CEMİL TUGAY DA İMZALADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Atatürk Lisesi’nin önüne giderek veliler tarafından hazırlanan kampanya metnini imzaladı.

"KARŞI ÇIKIYORUZ"

Veliler adına konuşan Mahir Dinç, yapılan atamaların şeffaflık ve liyakat ilkelerinden uzak olduğunu söyledi. Dinç, "İzmir Atatürk Lisesi’nde uzun süredir görev yapan 50 öğretmene tekrar görev verilmedi ve bu öğretmenlerin norm fazlası durumuna düştü" diyerek bu sayının okulun öğretmen kadrosunun üçte ikisini oluşturduğunu ifade etti.

Bu durumun sadece teknik bir değişiklik olmadığını dile getiren Dinç, yapılanların okullarının yıllara dayanan eğitim kültürünü zedelediğini söyledi. Eğitim bütünlüğünün zarar göreceğinden endişe ettiklerini vurguladı.

Veliler olarak çocuklarının nitelikli, çağdaş ve sürdürülebilir bir eğitim hakkını savunduklarını söyleyen Dinç, "Sadece İzmir Atatürk Lisesi’nde değil, tüm proje okullarında yaşanan benzer uygulamalara karşı çıkıyoruz"

Atamaların iptal edilmesini istediklerini belirten Dinç, "Bundan sonraki tüm atamaların liyakat ve şeffaflık esaslarına göre yapılması gerekiyor" dedi.

“Eğitim siyasi amaçlarla değil, adalet ve bilimin ışığında yürütülmelidir” diyen Dinç, çocuklarının geleceği için seslerini yükselttiklerini ifade etti. Açıklamasını “Öğretmenime dokunma” diyerek sonlandırdı.