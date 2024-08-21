VeliDer Bursa Şubesi, o müdür hakkında suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:11

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:12

Öğrenci Veli Derneği (VeliDer) Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Bursa'da okulda başı açık öğrenci istemediğini söyleyen okul müdürünün konuşması hakkında suç duyurusunda bulundu.

VeliDer Bursa Şube Başkanı Barış Dinga "Gerici rejim inşa etmek isteyen bir iktidar var. Yeni milli eğitim bakanından sonra bu saldırı ve baskılar arttı. Müdür'ün 'başı açık öğrenci dolaşamaz' dediği okul, 10'lu yaşlarında kız çocuklarından bahsediyoruz. Müdürün, okula sokmayacağı iddia ediliyor. Bizler VeliDer olarak bu baskılara ve dayatmalara karşı suç duyurusunda bulunacağız. Toplumun tüm kesimleri bu dayatma ve baskılara karşı kimsenin bedenine ve kıyafetine karışılmasını istemiyoruz. Bu ülke, anayasasında laiklik yazan bir ülke" dedi.