Veliler endişeli: İlkokuldaki dev çatlaklar korkutuyor
Samsun’un İlkadım ilçesinde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Kubilay İlkokulu’nda kısa süre önce derin çatlaklar oluştu.
Okulun bahçesinden başlayan çatlaklar, kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası derinleşti. Bahçede ve okulun sınıf ve koridorlarında ciddi çatlamalar meydana geldi.
Veliler tedirgin olurken Samsun’u etkisi altına alan kar yağışı sonrası çatlakların daha da derinleştiği ifade edildi. Okul idaresinin durumu il milli eğitim ve İlkadım İlçe Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine yetkililerin okulda inceleme yaptığı öğrenildi.
Ancak eğitime engel teşkil eden bir durum olmadığı yönünde bilgi verildiği öne sürüldü. Bahçeden başlayan ve okul cephesine yayılan çatlak ve yarıkların bulunduğu okulda öğrenciler eğitime devam ediyor.
Kaygılı veliler, konuyu CİMER’e taşıdı.
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